Schüsse bei Streitigkeiten

Ludwigshafen. Bei einer Auseinandersetzung in der Ludwigshafener Hohenzollernstraße sind am Montagabend Schüsse gefallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, meldeten Zeugen gegen 21.15 Uhr per Notruf, dass mehrere Personen aufeinander losgehen würden und Schüsse zu hören gewesen seien. Die Polizei fuhr den Ort des Geschehens laut Mitteilung mit „starken Kräften“ an. Vor Ort schilderten mehrere Zeugen, dass mindestens sechs Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Drei von ihnen sollen mit einem schwarzen BMW gefahren, die übrigen zu Fuß unterwegs gewesen sein. Am Straßenrand fanden die Beamten mehrere Patronenhülsen von einer Schreckschusspistole.

AdUnit urban-intext1

Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 0621/963-22 22 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen. jei