Schüler helfen Mitschülern

Ludwigshafen. Der Albert-Schweitzer-Preis, den Schülerinnen und Schüler für herausragendes soziales Verhalten verliehen bekommen, ging nun an Hamza Kammoun (zehnte Klasse, Realschule plus am Ebertpark) und Jovan Subotic (neunte Klasse, Karolina-Burger-Realschule plus). Beide helfen jeweils einem Mitschüler mit Handicap, im Schulalltag zurechtzukommen.

Der Preis wird jährlich vom Protestantischen Kirchenbezirk Ludwigshafen und dem Religionspädagogischen Zentrum in Speyer verliehen – und das seit 26 Jahren. Er geht an Schülerinnen und Schüler der Realschulen plus und Integrierten Gesamtschulen bei ihrer Schulentlassung. Das entscheidende Kriterium ist ein Engagement im Sinne Albert Schweitzers (1875-1965). Dazu zählen Hilfe für Mitschüler, friedliche Konfliktlösung und Einsatz gegen Gewalt, aber auch Umwelt- und Tierschutz. „Schweitzer war Theologe und Arzt. Er fand, dass es viele Leute gibt, die Hilfe brauchen. Er ging nach Afrika und gründete dort ein Krankenhaus“, so Rainer Huy, Landeskirchenrat Speyer. „Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will“, so lautete das Motto von Schweitzer.

Gutschein als Dank

„Wenn ich meinem Mitschüler helfe und er lächelt, dann habe ich ein gutes Gefühl“, sagt Hamza Kammoun, der von seiner Klassenlehrerin Yvonne Knaus begleitet wurde. „Hamza macht das schon seit der fünften Klasse, von sich aus, ohne dass man etwas sagen muss. Er ist sehr selbstlos. Der Schüler, dem er hilft, hat von Geburt an eine Gehbehinderung. Wenn er morgens gebracht wird, nimmt Hamza seinen Rollkoffer. Auch bei der Abschlussfahrt nach Kroatien wird er ihn unterstützen“, sagt Knaus.

Jovan Subotic kümmert sich um einen Mitschüler, der im Rollstuhl sitzt. Jovan und er sind schon lange befreundet, schon vor der Zeit im Rollstuhl. „Ich helfe ihm nicht nur, weil er mein Freund ist, sondern weil ich gerne helfe“, so Jovan. „Wir haben keine Betreuer, die sich um Schüler mit Handicap kümmern, wir haben nur die Mitschüler. Das ist nicht selbstverständlich, es gibt viele Schüler, die nach unten treten. Aber nicht in dieser Klasse, dort gibt es natürlich auch Streit, aber kein Mobbing“, so Mirko Lombardo, Jovans Klassenlehrer. Zur Urkunde dazu gab es noch einen Einkaufsgutschein für die Rhein-Galerie. kge