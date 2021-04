Schreider nominiert

Ludwigshafen. Die Sozialdemokraten in der Vorderpfalz schicken den Ludwigshafener Christian Schreider (Bild) bei der Bundestagswahl im September als Direktkandidat ins Rennen. Damit folgt der 49-Jährige auf Doris Barnett (67), die den Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal 27 Jahre lang in Berlin vertreten hat. Der Friesenheimer setzte sich bei einer Versammlung mit 49 zu 33 Stimmen gegen den Maxdorfer Kandidaten Nils Max durch. „Ich war zuversichtlich, aber in dieser Deutlichkeit war das Ergebnis nicht zu erwarten“, freute sich der stellvertretende SPD-Fraktionschef im Ludwigshafener Stadtrat über das Votum.

In seiner Rede kritisierte Schreider die Politik der CDU während der Corona-Pandemie – verspätete Maskenbestellungen, verpatzte Test- und Impfstrategien. Bei der Digitalisierung müsse endlich Tempo gemacht werden. Auch Steuergerechtigkeit, sozialen Wohnraum und Chancengleichheit schnitt der 49-Jährige an, genauso wie sein Kernthema Mobilität. „Lasst uns gemeinsam die SPD wieder zum Flaggschiff der Gesellschaft machen“, so sein Appell. Olaf Scholz sei dafür der geeignete Kanzlerkandidat. Er bringe eine gute Mischung aus Sozial- und Wirtschaftspolitik mit, so Schreider. Dass die CDU in Teilen mit dem eigenen Kanzlerkandidaten unzufrieden sei, könne der SPD entgegenkommen. jei (Bild: spd)