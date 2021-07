Schranke entfernt – Bus bleibt stecken

Ludwigshafen. Weil Unbekannte eine Absperrung entfernt haben, ist es an der Auffahrt zur L 523 von der Bürgermeister-Trupp-Straße zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr sich ein Linienbus am Montag gegen 19.40 Uhr in einer wegen Arbeiten gesperrten Spur fest. Der Bus kollidierte mit einer Gleitwand. Während am Fahrzeug ein Schaden von rund 2500 Euro entstand, blieb die Wand unversehrt und wurde laut Polizei „glücklicherweise nicht in die zweite Spur geschoben“. Die Sperrung der Spur sei für den 52 Jahre alten Fahrer nicht erkennbar gewesen, weil Unbekannte die Sperrschranken beseitigt hatten. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621/963-22 22 bei der Polizei zu melden.

„Sperrungen von Straßen erfolgen nicht, um die Verkehrsteilnehmer zu ärgern, sondern zu deren Verkehrssicherheit“, betonte Polizeihauptkommissar Helmut Pfaff, bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zuständig für die Verkehrsführung in Baustellen. Das Entfernen von Verkehrszeichen und Schranken erfülle den Straftatbestand des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Neue Stützwand und Geländer

An der Auffahrt zur L 523 wird derzeit laut Stadt die Stützwand generalsaniert. Die direkte Zufahrt vom Parkplatz im Bereich des BASF-Tors 12 ist nicht mehr möglich. „Neben den Arbeiten an der Stützwand werden auf der Auffahrt Schutzplanken und Geländer erneuert“, so die Verwaltung. Die Auffahrt zur L 523 sei deshalb verengt. Zum Ende der Maßnahme soll noch die Fahrbahndecke erneuert werden. Dann wird die Auffahrt komplett gesperrt. jei