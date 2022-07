Schockanruf von falscher Tochter in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein 78-jähriger Mann hat am Dienstag einen Anruf einer Frau erhalten, die sich als seine Tochter ausgegeben hat. Laut Polizei gab die angebliche Tochter an, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben, von der Polizei verhaftet worden zu sein und lediglich gegen Kaution freizukommen. Der Mann verhielt sich jedoch so, wie es die Polizei in solchen Fällen rät und beendete das Gespräch.

Bei verdächtigen Anrufen rät die Polizei zu folgenden Maßnahmen:

Seien Sie misstrauisch, wenn ein unbekannter Anrufer Sie mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert und Geld von Ihnen fordert.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann)

So können die Täter Sie gar nicht erst ausfindig machen.