"Schockanruf" bei Rentner - Betrüger erbeuten Bargeld und wertvolle Münzen

Ludwigshafen. Durch einen sogenannten Schockanruf ist ein Rentner am Dienstag in Ludwigshafen um Geld und wertvolle Münzen gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, gab eine unbekannte Anruferin an, seine Enkelin hätte eine Straftat begangen und solle nun ins Gefängnis - dies sei nur abzuwenden, indem er eine Kaution zahle. Der ältere Mann aus der Gartenstadt solle das Geld bereithalten, eine Botin würde es abholen kommen. Es kam tatsächlich zur Übergabe von Bargeld und Münzen im unteren fünfstelligen Wert.

Bei einem „Schockanruf“ wird meistens am Telefon die Notlage eines Familienmitglieds vorgegaukelt, für das sie einen hohen Geldbetrag benötigen. Die Betrugsmache ist nach Angaben der Polizei nun auch in Rheinland-Pfalz vermehrt festzustellen. Die Polizei warnt und gibt Tipps, wie Sie sich vor diesen Betrügern schützen können: Seien Sie misstrauisch, wenn ein unbekannter Anrufer Sie mit einem beunruhigenden Sachverhalt - wie etwa dem Unfall eines Angehörigen - konfrontiert und Geld von Ihnen fordert. Hinterfragen Sie die Richtigkeit der Angaben und nehmen Sie umgehend selbst Kontakt mit Ihren Angehörigen auf. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. Informieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei.