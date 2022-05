Schnuppern, lernen und erkunden

Ludwigshafen. Großer Andrang herrschte beim Infotag der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen: Von 10 bis 14 Uhr konnten sich Studieninteressierte am Samstag ein Bild von der Hochschule und ihrem Studienangebot machen und den Campus in der Ernst-Boehe-Straße 4 erkunden. Die vier Fachbereiche sowie die hochschulzugehörige Graduate School Rhein-Neckar informierten über die insgesamt mehr als 40 Studiengänge mit Schwerpunkt auf Betriebswirtschaft, Sozial- und Gesundheitswesen.

Auch das Ostasieninstitut, der Weincampus Neustadt, das StudierendenServiceCenter, das International Office und der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) stellten sich den Besucherinnen und Besuchern vor. Darüber hinaus lockten Schnuppervorlesungen, Infovorträge, ein Mini-Sprachkurs Chinesisch und Campus-Führungen die Gäste.

Für großes Interesse sorgten auch die vielen Infostände. © HWG LU

Besonders großen Anklang fanden die Infoveranstaltungen zu den Bachelorstudiengängen Marketing und Soziale Arbeit sowie die von Studierenden gehaltenen Führungen über den Campus.

400 Interessierte vor Ort

Insgesamt nutzten rund 400 Interessierte, darunter auch Gäste vom Bodensee oder aus Offenburg, die Gelegenheit, sich direkt vor Ort über die Hochschule und ihr Studienangebot zu informieren.

„Wir sind sehr froh, dass wir nach den Corona-bedingten Einschränkungen der letzten beiden Jahre nun wieder ein weitgehend auflagenfreies Angebot in Präsenz für Studieninteressierte anbieten können und das Leben auf den Campus zurückkommt“, freute sich Hochschulpräsident Gunther Piller. Die Rückkehr des Lebens auf den Campus mit vielen Angeboten auch für Studierende, Lehrende und die Mitarbeiterschaft sei überhaupt das große Anliegen der Hochschule in diesem Semester, so der Präsident. red

Info: Mehr Infos: https://lust-aufs-studium.hwg-lu.de