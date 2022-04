Ludwigshafen. Bei einem Streit mit zwei Unbekannten ist ein 27 Jahre alter Mann in Ludwigshafen durch einen Schnitt am Hals verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war bei der Tat am späten Freitagabend in Mundenheim möglicherweise ein Messer im Spiel. Der 27-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden, die Wunde habe genäht werden müssen. Die Fahndung nach den beiden unbekannten Männern sei zunächst erfolglos geblieben.

