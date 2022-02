Schmuck bei „Kontrolle“ ergaunert

Ludwigshafen. Die Polizei hat am Mittwoch wieder vor Trickbetrügern gewarnt, die in der Stadt unterwegs sind – beim jüngsten Betrugsversuch gaben sich die Täter als städtische Mitarbeiter aus. Am Dienstag haben gegen 12 Uhr zwei Männer, etwa 30 Jahre alt und dunkel gekleidet, bei einer 86-Jährigen und einem 92-Jährigen in Ludwigshafen an der Wohnungstür geklingelt und sich als Mitarbeiter des Ordnungsamts ausgegeben. Sie wollten die Wohnung des Ehepaars betreten, um angeblich die Impfnachweise und die Einhaltung der Hygienevorschriften zu überprüfen. Einer der beiden Täter zeigte einen vermeintlichen Dienstausweis vor und drohte mit der Polizei, wenn der Zutritt nicht gestattet werden würde.

So sehr unter Druck gesetzt, ließen die beiden Senioren die Täter in die Wohnung. Während sie mit dem einen Täter ins Wohnzimmer gingen, um dort die Hygienemaßnahmen zu überprüfen, schlüpfte der zweite Täter ins Schlafzimmer und stahl dort Schmuck. Das Ehepaar stellte den Diebstahl erst fest, nachdem die beiden Täter weg waren.

Polizei warnt eindringlich

Die Betrüger gaben sich als Mitarbeiter des Ordnungsamts aus. © Stadt

Die Polizei mahnt die Bevölkerung, niemals fremde Menschen in die Wohnung zu lassen. Niemand komme in eine Wohnung, um dort Impfnachweise oder Hygienevorschriften zu überprüfen. Die Stadt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Bereich Öffentliche Ordnung lediglich die Einhaltung der Quarantäne stichprobenartig kontrolliere. „Hierzu betreten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber nicht die Wohnung. Es genügt, wenn sich die betreffende Person an der Haustür zeigt“, heißt es in einer Mitteilung. Mitarbeiter könnten sich stets ausweisen. pol/sko

