Schmökern und gewinnen: Anmeldungen zum Lesesommer in Ludwigshafen ab Dienstag

Ludwigshafen. Anmelden, lesen und Preise gewinnen: Der fünfzehnte Lesesommer Rheinland-Pfalz startet am 11. Juli. Mit dabei sind landesweit 196 kommunale und kirchliche Bibliotheken – darunter auch die Stadtbibliothek Ludwigshafen. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, können sich Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren ab Dienstag, 5. Juli, anmelden. Wer mitmacht, kann Kinder- und Jugendbücher ausleihen und nach dem Lesen eine Bewertung abgeben.

Zu jedem gelesenen Buch gibt es einen Stempel auf der Clubkarte und eine Bewertungskarte – diese nimmt am landesweiten Gewinnspiel und an einer Verlosung der Stadtbibliothek teil. Je mehr man liest, desto höher sind die Gewinnchancen. Wer in den Sommerferien mindestens drei Bücher liest, erhält eine Urkunde. Erstmals findet auch für unter sechsjährige beziehungsweise Kinder mit Leseschwäche der Vorlesesommer statt. Dafür können diese Bücher ihrer Wahl vorgelesen bekommen und sollen Bilder dazu malen.

Wurden drei Bücher vorgelesen und Bilder dazu abgegeben, erhalten auch die Vorlesesommer-Kinder eine Urkunde und nehmen an einer separaten Verlosung teil. Vorlesesommer und Lesesommer sind Teil der Förderaktionen „Lesespaß aus der Bücherei“ und werden mit über 100 000 Euro jährlich vom Land unterstützt. Infos gibt es unter www.lesesommer.de