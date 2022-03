Schließung der Parkhaus-Zufahrten am Rathaus-Center

Ludwigshafen. Nachdem das Parkhaus am Rathaus-Center bereits zum Jahreswechsel gesperrt worden ist, wurden nun auch jegliche Zufahrtsmöglichkeiten zur Parkfläche gesperrt. Dies verkündete die Stadt in einer Pressemitteilung. Demnach werde auf der Abfahrt von der B44 aus Richtung Mannheim sowie auf der Auffahrt in Richtung Bad Dürkheim von der Rheinuferstraße kommend gearbeitet. Dabei könne es auch zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen kommen. Die Bauarbeiten sollen, wenn das Wetter es ermöglicht, am Freitag, 4. März, abgeschlossen werden.

