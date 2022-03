Ludwigshafen. Eine Wohnung in der Richard-Dehmel-Straße in Ludwigshafen hat am Donnerstag gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, löste angebranntes Essen den Rauchfeuermelder gegen 17.00 Uhr aus. Insgesamt 17 Einsatzkräfte waren vor Ort und konnten eine schlafende Person aus der verrauchten Wohnung retten und in ein Krankenhaus verbringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1