Schlägerei zwischen zwei Mädchengruppen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Zwei Gruppen von weiblichen Jugendlichen sind am gestrigen Donnerstag an der Bus- und Bahnhaltestelle "Am Schwanen" in Ludwigshafen aneinandergeraten. Laut Polizei wurden bei der Schlägerei zwei der Mädchen so verletzt, dass sie in einem Rettungswagen vor Ort behandelt werden mussten. Warum es zu der erst verbalen und dann körperlichen Auseinandersetzung kam ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Auseinandersetzung, dauern an.

Wer Hinweise geben kann, möge sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de , wenden.