Schlägerei zwischen vier Männern in Ludwigshafener Kneipe

Ludwigshafen. Ein eskalierender Streit hat am frühen Montagmorgen zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten in Ludwigshafen geführt. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen gegen 0.40 Uhr den Streit in einer Kneipe in der Hindenburgstraße. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass vier Männer in die Kneipe gekommen seien und auf einen 33-Jährigen und einen 43-Jährigen eingeschlagen hätten. Beide wurden hierdurch leicht verletzt. Danach seien die vier Männer geflüchtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Noch während der Sachverhaltsaufnahme konnte ermittelt werden, dass es sich bei einem der Täter um einen ebenfalls 33-Jährigen handeln soll. Dieser konnte kurze Zeit später ausfindig gemacht werden. Er bestritt die Tat. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Die Ermittlungen, insbesondere zu den drei weiteren Männern, dauern an.