Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen in Ludwigshafen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Zwei Jugendliche sind am Freitagabend in Ludwigshafen Opfer eines Angriffs geworden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine noch unbekannte Gruppe von sechs bis sieben Jugendlichen den 16-Jährigen und den 17-Jährigen gegen 20.45 Uhr in der Eisenbahnstraße attackiert und durch Schläge und Tritte verletzt. Einer der beiden Geschädigten trug eine Kopfplatzwunde davon.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Zeuge konnte Angaben zu drei Tätern aus der Gruppe machen. Einer wäre etwa 1,65 Meter groß und kräftig gewesen. Er trug eine weiße, kurze Hose, sowie ein kurzes T-Shirt. Ein weiterer wäre rund 1,80 Meter groß gewesen und trug eine schwarze Hose und ein blaues T-Shirt. Der Dritte wäre ungefähr 1,75 Meter groß und trug eine schwarze Jacke der Marke "Palm Angels". Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/9632122 bei der Polizei zu melden.