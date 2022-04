Schlägerei zwischen Jugendlichen in Straßenbahn eskaliert

Ludwigshafen. Ein Streit zwischen einem 12- und einem 14-Jährigen ist am Montagabend in Ludwigshafen eskaliert. Mach Angaben der Polizei wurde gegen 20 Uhr eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten in der Bad-Aussee-Straße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass die beiden Jungen in einer Straßenbahn in Streit geraten waren und dieser in einer handgreiflichen Auseinandersetzung endete. Im Verlauf des Streites habe der 14-Jährige den 12-Jährigen zudem mit einem Messer bedroht. Der 14-Jährige streitet die Vorwürfe laut Polizei jedoch ab.

