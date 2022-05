Schlägerei zwischen Familien nach Streit zwischen zwei Kindern in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Der Streit zwischen einem 14-jährigen und einem 11-Jährigen beim Fußballspielen hat am Sonntagabend auf der Spielwiese des Ebertparks Ludwigshafen zu einer größeren körperlichen Auseinandersetzung geführt. Wie die Polizei mitteilte, versuchte die Mutter des 11-Jährigen, nach dessen Wortgefecht mit dem 14-Jährigen den Teenager zur Rede zu stellen. Dieser schlug ihr unvermittelt ins Gesicht. Die Mutter packte ihn wiederum am Hals. Ein Unbeteiligter versuchte, die Streitenden zu trennen und wurde mit dem 14-Jährigen in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt. Auch der Vater des Jugendlichen beteiligte sich an der Schlägerei. Einige der Beteiligten verletzten sich leicht. Beide Familien erhielten von der Polizei einen Platzverweis. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung.

