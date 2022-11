Schlägerei zwischen betrunkenen Männern in Ludwigshafen endet in Klinik

Ludwigshafen. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei betrunkenen Männern in Ludwigshafen am Samstag, ist einer von ihnen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Beide hatten seit Freitagabend gemeinsam Alkohol getrunken, wobei die Situation am nächsten Tag in einer Kneipe in Oppau eskalierte, berichtet die Polizei. Nachdem ein 61-Jähriger eine Glasflasche nach einem 23-Jährigen warf und verfehlte, schlug ihm dieser gegen den Kopf und setzte Tierabwehrspray ein. Der verletzte 61-Jährige wurde in ein Ludwigshafener Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest wies bei den beiden Männern über ein und drei Promille nach.

