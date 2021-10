Ludwigshafen. Zwei Männer haben sich in der Nacht zu Mittwoch vor einer Spielothek in Ludwigshafen eine handfeste Auseinandersetzung geliefert. Wie die Polizei mitteilte, waren ein 27- und ein 25-Jähriger in der Spielothek in der Bismarckstraße aneinandergeraten, woraufhin sich der Streit auf die Straße verlagerte. Gegen den 25-Jährigen lag ein Haftbefehl vor. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der 27- erhielt einen Platzverweis.

