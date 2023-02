Schlägerei vor Shisha-Bar in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Am Sonntagmorgen ist es in Ludwigshafen-Hemshof zu einer Schlägerei vor einer Shisha-Bar gekommen. Wie die Polizei mitteilte, sind dabei zwei Gruppen in der Seilerstraße aufeinander getroffen.

Dabei wurden ein 50- und ein 42-jähriger Mann verletzt. Eine beteiligte Gruppe entfernte sich daraufhin. Ein 33-jähriger Beschuldigter der beteiligten Gruppe konnte in der Umgebung festgestellt werden. Alle Beteiligten waren stark alkoholisiert. Die Ermittlungen der Polizei bezüglich der restlichen Beteiligten wurden aufgenommen und dauern noch an.