Schlägerei vor Kneipe und Hundebiss

Ludwigshafen. Verhinderter Kneipenbesuch mit Folgen: Zwei 20-Jährige wollten am Sonntag gegen 20.30 Uhr in ein Lokal in der Bürgermeister-Kutterer-Straße gehen. Der Einlass wurde ihnen jedoch verwehrt, weil sie ihre zwei Hunde mit in den Gastraum nehmen wollten. Daraufhin fing einer der 20-Jährigen an, zu randalieren. Ein ebenfalls 20-jähriger Kneipenbesucher stellte den Randalierer zur Rede, es kam zur Schlägerei, bei der der Randalierer den Kneipenbesucher mit einer Glasflasche bedrohte. Als Lokalgäste die Beiden trennen wollten, wurde ein 21-Jähriger vom Hund des ersten Randalierers gebissen.

Als die Polizei gerufen wurde, flüchtete der Randalierer mit seinen Hunden, konnte aber in der Nähe des Tatorts durch die Polizeibeamten gestellt werden. Ihn erwarten nun diverse Strafverfahren, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 21-jährige erlitt durch den Hundebiss lediglich leichte Verletzungen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 per Telefon (0621/9 63 21 22) oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) entgegen. pol/sko

