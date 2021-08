Schlägerei mit mehreren Personen nach Hundebiss

Ludwigshafen. Nachdem ein 55 Jahre alter Mann in Ludwigshafen vom Hund seiner 42-jährigen Nachbarin gebissen wurde, ist eine Auseinandersetzung eskaliert. Zunächst geriet der Geschädigte am Sonntagnachmittag dabei in Streit mit dem 24 Jahre alten Sohn der Hundebesitzerin in Streit, welcher ein handgreifliches Ende fand, teilte die Polizei am Montag mit. Mehrere Familienmitglieder und Bekannte seien während der Auseinandersetzung hinzugestoßen. Somit entwickelte sich eine Schlägerei mit vier Personen, bei der auch ein Baseballschläger eingesetzt worden sein soll.

Der Sohn der Hundehalterin und ein 57-Jähriger wurden bei dem Streit im Stadtteil Mundenheim leicht verletzt, teilte die Polizei weiter mit.