Schlägerei mit 17 Personen in Ludwigshafen - Polizei sperrt Straße

Ludwigshafen. Bei einer Schlägerei mit mehreren Personen in der Mundenheimer Straße sind mindestens zwei Personen am Sonntagabend verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete eine Gruppe von etwa zehn bislang unbekannten Personen nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte in Richtung Berliner Platz. Weitere sieben Personen, davon zwei Männer mit erkennbaren Verletzungen, waren noch vor Ort. Einer der Verletzten, ein 40-jähriger Mann, verhielt sich derart aggressiv, dass ihm Handschellen angelegt werden mussten. Die beiden verletzten Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise auf die Flüchtenden gibt es bislang nicht.

Die Ursache für die Schlägerei ist noch unklar, bekannt ist aber dass die es vor der Schlägerei bereits zu einem verbalen Streit gekommen war. Die Mundenheimer Straße musste aufgrund der Ermittlungen teilweise voll gesperrt werden.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise unter der Telefonnummer 0621/9632122 mit der Polizei zu teilen.