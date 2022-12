Schlägerei in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Am Donnerstagabend ist es in Ludwigshafen zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Polizei gegen 22.30 Uhr eine Schlägerei auf dem Berliner Platz gemeldet. Ein 26-Jähriger geriet dabei mit einem unbekannten Mann in einen Streit. Die Auseinandersetzung endete daraufhin handgreiflichen. Der wurde leicht verletzt. Der Täter konnte unerkannt flüchten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, rund 14 bis 20 Jahre alt, schlanke Statur, rund 1.70 groß, schwarzes Haar, schwarze Adidas Jogginghose, schwarzer Kapuzenpullover, Turnschuhe mit einer Brustumhängetasche.

Nachdem der Sachverhalt geklärt wurde, verhielten sich er und ein weiterer 26-Jähriger derart aggressiv, dass ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Sie verließen den Berliner Platz jedoch nicht, nach dem Verweis und mussten in Gewahrsam genommen werden.