Ludwigshafen. In einem Ludwigshafener Friseursalon ist es am Dienstagmittag zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei mitteilte, schlugen ein 38- und 23-Jähriger zum Teil mit Einrichtungsgegenständen aufeinander ein. Beide wurden dabei leicht verletzt. Sie sollen bereits vorher in Streitigkeiten verwickelt gewesen sein. Gegen die Männer wird nun wegen der wechselseitigen Gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

