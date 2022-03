Schlägerei in der Kneipe

Ludwigshafen. Ein Einsatz der Polizei ragte an einem tendenziell ruhigen Wochenende in Ludwigshafen heraus. Darunter eine Kneipenschlägerei im Stadtteil Ruchheim, zu der die Beamten nach eigener Mitteilung gerufen wurden. In der Nacht auf Sonntag mussten die Einsatzkräfte in die Fußgönheimer Straßen fahren, wo es zu einem Streit zwischen zwei alkoholisierten Männern (46 und 44 Jahre alt) und dem Wirt der Kneipe gekommen war.

Die beiden Gäste aus dem Landkreis Bad Dürkheim schlugen gemeinsam auf den Gastgeber ein. Dieser wurde verletzt – ebenso wie eine weitere Person, die ihm zur Hilfe kam. Beide mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Einer der beiden Täter konnte nach Angaben der Polizei in unmittelbarer Nähe der Kneipe aufgespürt werden. Ihn und seinen Mittäter erwartet nun eine Strafanzeige. sal

