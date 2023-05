Schlägerei auf Geburtstagsfeier in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Bei einer Geburstagsfeier in einem Vereinsheim in Ludwigshafen-West hat es in der Nacht zum Samstag eine Schlägerei gegeben. Nach Polizeiangaben kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 17-jährigen Jugendlichen. Das Geschehen verlagerte sich im späteren Verlauf auf den Parkplatz des Vereins in der Bayreuther Straße.

Dabei bei wurde ein weiterer 17-jähriger Feiernder verletzt. Glücklicherweise trug keiner der Jugendlichen größere Blessuren davon. Sämtliche Beteiligte waren - zum Teil deutlich - alkoholisiert.