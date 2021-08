Schlägerei auf der Straße

Ludwigshafen. Eine Schlägerei mit mindestens 17 Beteiligten hat in der Mundenheimer Straße in Ludwigshafen kurzzeitig den Verkehr zum Erliegen gebracht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, meldeten zwei Zeugen die Auseinandersetzung am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr. Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, flüchtete eine Gruppe von etwa zehn bislang unbekannten Personen in Richtung Berliner Platz. Weitere sieben Personen, darunter zwei erkennbar verletzte Männer, waren noch vor Ort. Einer der Verletzten, ein 40-Jähriger, verhielt sich laut Mitteilung derart aggressiv, dass ihm Handschellen angelegt wurden.

Die Ermittlungen ergaben, dass es zwischen den beiden Personengruppen zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen war, die schließlich in Schlägen gipfelten. Warum es zu dem Streit kam, ist noch unklar. Da die Prügelei mitten auf der Mundenheimer Straße ausgetragen wurde, kam der Verkehr kurzzeitig zum Erliegen. Auch während der Ermittlungen musste die Fahrbahn teilweise voll gesperrt werden. Die Verletzten kamen in ein Krankenhaus, gegen alle Beteiligten wird wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs ermittelt. Hinweise unter Telefon 0621/963-21 22. jei