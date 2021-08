Schlägerei auf Berliner Platz - 25-Jähriger verletzt

Ludwigshafen. Drei Männer waren am Dienstag gegen 23 Uhr auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen in eine Schlägerei verwickelt. Hierbei wurde ein 25-jähriger Beteiligter am Kopf verletzt, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge verständigte die Beamten, nachdem dieser beobachtet hatte, dass ein Mann den 25-Jährigen zu Boden gezogen und ihm dort gegen den Kopf getreten habe. Beim Eintreffen der Polizei saßen alle Beteiligten auf der auf einer Bank - wegen der blutenden Kopfverletzung des 25-Jährigen wurde ein Krankenwagen gerufen. Der 29-jährige Mann, der die Kopfverletzung zugefügt haben soll, sagte aus, dass der 25-Jährige ihn zuerst am Hals geschlagen hätte. Der dritte Beteiligte, ein 30-Jähriger, wollte den Streit schlichten.

Freiwillig durchgeführte Atemalkoholtests ergaben bei dem 29-Jährigen 1,68 Promille, bei dem 30-Jährigen 1,76 Promille und bei dem 25-Jährigen 1,92 Promille. Da der 29-Jährige sich während der durchgeführten Maßnahmen durchgehend aggressiv und unkooperativ verhielt, wurde er vorläufig in Gewahrsam genommen. Der 25-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Dem 30-Jährigen wurde ein Platzverweis für den Berliner Platz erteilt, welchem er nachkam.