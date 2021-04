Scheiben gehen nach Explosion von unbekanntem Sprengkörper zu Bruch

Ludwigshafen. Durch einen unbekannten Sprengkörper ist am frühen Sonntagmorgen an einem Haus in Ludwigshafen Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro entstanden. Durch die Explosion des Sprengkörpers, der gegen 3.30 Uhr in den Garten des Grundstücks in der Alten Weinstraße geworfen wurde, gingen nach Angaben der Polizei trotz heruntergelassenem Rollladen die beiden Scheiben der Terrassentür und eines daneben liegenden Fensters zu Bruch. Auch wurden durch die Explosion eine Steinfliese sowie der Außenputz des Hauses zerstört.

AdUnit urban-intext1

Der Sprengkörper konnte seitens der Polizei vorerst nicht identifiziert werden. Die Beamten vermuteten einen illegalen Böller. Tatverdächtige wurden am Ereignisort nicht festgestellt. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/963-2122 bei der Polizei.