Scharfe Kritik an Plänen für Linie 10

Ludwigshafen. Die Sitzung des Ortsbeirats Nördliche Innenstadt begann mit einer Gedenkminute. Ortsvorsteher Osman Gürsoy (SPD) erinnerte an zwei Amtsvorgänger, die im Laufe des Jahres verstorben waren. Hans-Joachim Weinmann wirkte als Ortsvorsteher von 1989 bis 1995 sowie als Mitglied des Stadtrats von 1989 bis 2019. Der gebürtige Sachse mit Wurzeln in Oppau wurde 76 Jahre alt. Er war ebenso Sozialdemokrat wie Michael Oest, der von 1995 bis 2009 als Ortsvorsteher der Nördlichen Innenstadt amtierte und im August 66-jährig starb.

Inhaltlich stand der Lagebericht zur Linie 10 in Friesenheim, Bauabschnitt Hohenzollernstraße, im Mittelpunkt. Alexander Tremmel, Leiter der Abteilung Straßenbau, erläuterte die Entwicklung der Kosten für das seit 2005 geplante Projekt. 35 Millionen anstatt wie vorgesehen 23,5 Millionen Euro würden auf die Errichtung eines eigenen Gleiskörpers, die Anpassung und Neuaufteilung des Straßenraums sowie den barrierefreien Umbau der Haltestellen nun entfallen. Der Planfeststellungsbeschluss liegt seit Juni vor.

Gleisarbeiten für die neue Linie 10 in der Luitpoldstraße. © RNV

Als Hauptgrund für die Kostensteigerungen führte Tremmel eine veränderte steuerliche Bewertung an, bei der die Mehrwertsteuer einfließt. In der Folge würden sich bei Weiterverfolgung des Vorhabens auch die Straßenausbaubeiträge erhöhen – von 4,4 auf zehn Millionen Euro. Um Zusatzbelastungen für Anwohner zu vermeiden, schlägt die Stadt daher eine „Alternativlösung“ vor. Dabei würden die Gleiskörper in der Fahrbahn verbleiben und dennoch eine neue Infrastruktur geschaffen. Baubeginn wäre 2024.

Vorwurf der „Bürgertäuschung“

Im Ortsbeirat stieß diese „bestandsnahe Lösung“ auf scharfe Kritik. „Bürgertäuschung“ beginge man nach Ansicht von Friedrich Bauer (FDP), schließlich sei der Ausbau der Linie 10 von den Bürgern unmissverständlich beschlossen worden. Dass man sich daran zu halten habe, betonten auch die Vertreter der übrigen Fraktionen. So forderte Wolfgang Leibig (CDU) die zügige Fort- und Umsetzung des ursprünglichen Vorhabens. Auch wenn Alexander Tremmel eine Reihe von Vorteilen in der von Stadt und RNV entwickelten Alternativlösung sieht – geringere Kosten, geringere Störanfälligkeit, bessere Erreichbarkeit des Klinikums – entschied sich der Ortsbeirat letztendlich einstimmig dagegen.

Ein negatives Votum erzielte auch der Entwurf zum Haushaltsplan 2022, der im Oktober in den Stadtrat eingebracht wurde. Danach muss die Stadt weiter in erheblichem Umfang Kredite aufnehmen. Erträgen in Höhe von rund 660 Millionen stehen Aufwendungen von 780 Millionen Euro gegenüber. Die Ortsbeiräte waren unzufrieden damit, dass kein Vertreter der Stadtkämmerei zugegen war. Die CDU-Fraktion bezeichnete die Finanzierung der Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz als „nicht mehr verfassungskonform“. Im Hemshof mache sich die prekäre Finanzlage durch „Vermüllung und Verslumung“ bemerkbar. Zur Besserung der Situation hatte Osman Gürsoy angeregt, an jeder Sitzbank einen Mülleimer anzubringen. Nach Auskunft der Verwaltung befinde sich die Zahl der Abfallkörbe jedoch „bereits auf hohem Niveau“.