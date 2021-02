Ludwigshafen. Erstmals ist in Ludwigshafen bei einem Corona-Patienten eine Virusmutation nachgewiesen worden. Wie Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) erklärte, handle es sich um einen Mann in einer Asylbewerberunterkunft in Oggersheim. Die Verwaltung werde alle 157 Bewohner testen und Infizierte isolieren. Um die Ausbreitung des hochansteckenden Virus zu unterbinden, will die Stadt den Bewegungsradius auf 15 Kilometer beschränken und Quarantäneregelungen verschärfen. Die Verwaltung sei in Gesprächen mit dem Land, um eine entsprechende Allgemeinverfügung zu erreichen.

Der Mann mit der Virusmutation sei wegen einer anderen Erkrankung ins Klinikum Ludwigshafen gekommen und dabei positiv auf Corona getestet worden, sagt Matthias Bauer, Direktor des Instituts für Labordiagnostik, Hygiene und Transfusionsmedizin. Der Patient sei bereits im Frühjahr 2020 infiziert gewesen. Er habe bislang nur milde, keine Corona-typischen Symptome.