Ludwigshafen. Wegen eines nicht akzeptablen Angebots werden die Instandsetzung der Fahrbahndecke und der Um- und Ausbau von Teilen des Rad- und Gehwegs in der Friesenheimer Sternstraße ins Jahr 2022 verschoben. Darüber informierte die Stadtverwaltung den Bau- und Grundstücksausschuss in der vergangenen Sitzung. Geplant ist die Sanierung in einem Abschnitt zwischen Neunkircher Straße und Erzbergerstraße.

Nach Angaben der Verwaltung wurde die öffentliche Ausschreibung des Projekts von 8. bis 21. September durchgeführt – mit dem Ziel, die Straßen- und Tiefbauarbeiten noch in diesem Jahr beginnen zu können. Es habe jedoch nur ein einziges Angebot gegeben, das die ursprüngliche Kostenberechnung von 1,5 Millionen Euro deutlich überstiegen habe, berichtete Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt. Die Finanzierung der Maßnahme sei somit nicht mehr gesichert, weshalb die Ausschreibung aufgehoben wurde. Der Bereich Tiefbau der Verwaltung will die Bauleistungen nun am Ende des Jahres erneut und mit einer längeren Frist sowie längerer Bauausführung ausschreiben. Davon erhoffe man sich bessere Angebote.

Fraktionen fordern Tempo

Die Fraktionen reagierten enttäuscht auf diese Information. „Das ist eine missliche Sache, da sich dieser Bereich in schlechtem Zustand befindet“, sagte Christian Schreider (SPD), der bezweifelt, dass eine neue Ausschreibung ein deutlich besseres Angebot bringt. Constanze Kraus (CDU) bemängelte, dass die Sternstraße nun schon seit Jahren eine Baustelle sei. „Wir wollen eine zügige Umsetzung“, betonte sie.

Schreider kritisierte zudem die mangelhafte Kommunikation seitens der Verwaltung. Thewalt räumte ein, dass die Information bereits früher hätte erfolgen sollen und bat um Entschuldigung.

