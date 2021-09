Sanierung: Rhein-Haardtbahn fährt bis April 2022 unplanmäßig

Ludwigshafen. Ab sofort bis voraussichtlich Donnerstag, 15. April 2022, führt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) Sanierungsarbeiten an zwei Brücken sowie Gleiserneuerungsarbeiten auf der Strecke der Rhein-Haardtbahn (RHB) zwischen Ludwigshafen-Ruchheim und Maxdorf durch. Das hat das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt. Da auf beiden Bauwerken die Strecke der RHB verläuft, haben die Arbeiten Auswirkungen auf den Betrieb der Linien 4/4A und 9. Während der gesamten Bauzeit wird – mit Ausnahme von drei Umbauwochenenden – ein eingleisiger Betrieb zwischen den Haltestellen Ruchheim und Maxdorf aufrechterhalten, so die rnv. Am kommenden Wochenende kommt es erstmals zu einer Vollsperrung ab Freitag, 21 Uhr, bis Montag, 4 Uhr.

Während des Sanierungszeitraumes bis April verlängern sich die Fahrzeit zwischen den genannten Haltestellen in beiden Fahrtrichtungen von regulär drei Minuten auf fünf Minuten. Das hat Fahrplanänderungen zur Folge. In Fahrtrichtung Oggersheim verkehren die Bahnen der Linie 4/4A ab Bad Dürkheim bis Maxdorf beispielsweise zwei Minuten früher als bisher. Mehr Infos unter www.rnv-online.de

Fahrplanänderungen:

Linie 4/4A (täglich ab ca. 20 Uhr, Mo-Fr ca. 4 – 5 Uhr, Sa + So ca. 4 – 8 Uhr)

In Fahrtrichtung LU Oggersheim verkehren die Bahnen der Linie 4/4A ab Bad Dürkheim bis Maxdorf zwei Minuten früher als bisher. Im Abschnitt LU Ruchheim über Oggersheim und weiter in die Stadtzentren LU/MA regulär. In der Gegenrichtung verkehren die Bahnen aus den Stadtzentren MA/LU über Oggersheim bis LU Ruchheim planmäßig. Zwischen Maxdorf und Bad Dürkheim zwei Minuten später als gewohnt.

Linie 9 (Mo-Fr ca. 5 – 20 Uhr, Sa + So ca. 8 – 20 Uhr)

In Fahrtrichtung LU Oggersheim verkehren die Bahnen der Linie 9 ab Bad Dürkheim bis Maxdorf planmäßig. Im Abschnitt LU Ruchheim über Oggersheim und weiter in die Stadtzentren LU/MA zwei Minuten später als regulär. In der Gegenrichtung verkehren die Bahnen aus den Stadtzentren MA/LU über Oggersheim bis LU Ruchheim zwei Minuten früher als derzeit. Zwischen Maxdorf und Bad Dürkheim nach Plan.

Sperrung der RHB-Strecke – Schienenersatzverkehr zwischen LU Oggersheim und Bad Dürkheim

Während der Bauzeit sind an drei Wochenenden Vollsperrungen der Strecke der Rhein-Haardtbahn (RHB) erforderlich. Diese Sperrungen sind geplant von Freitag, 24. September 2021, ca. 21 Uhr, bis Montag, 27. September 2021, 4 Uhr, von Samstag, 8. Januar 2022, 2 Uhr, bis Montag, 10. Januar 2022, 4 Uhr, sowie von Samstag, 2. April 2022, 2 Uhr, bis Montag, 4. April 2022, 4 Uhr.

In diesen Zeiträumen ist die gesamte Strecke der RHB zwischen Ludwigshafen Oggersheim und Bad Dürkheim in beiden Richtungen nicht befahrbar. Die Bahnen der Linien 4/4A verkehren lediglich zwischen MA Waldfriedhof/Käfertaler Wald und LU Oggersheim, die Bahnen der Linie 9 verkehren an den jeweiligen Samstagen und Sonntagen nicht. Zwischen den Haltestellen LU Oggersheim und Bad Dürkheim Bahnhof wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Die Busse des Schienenersatzverkehrs verkehren von Freitag, 24. September, 21 Uhr, bis Montag, 27. September, 4 Uhr, über folgenden Linienweg:

Oggersheim – Oderstraße (Gewerbegebiet Westlich B9) – Ruchheim – Maxdorf Hauptstraße – Maxdorf Rathaus – Fußgönheim – Ellerstadt Kreissparkasse – Ellerstadt Raiffeisen (Höhe Fließstraße/Georg-Fitz-Straße) – Gönnheim Waage – Friedelsheim Winzergenossenschaft – Bad Dürkheim Ost – Bad Dürkheim Bahnhof

Die Bahnhaltestellen Westlich B9, Maxdorf, Maxdorf Süd, Fußgönheim, Ellerstadt Ost, Ellerstadt West, Gönnheim und Friedelsheim können von den Ersatzbussen nicht angefahren werden, stattdessen werden die oben genannten Haltestellen bedient.

Aufgrund der längeren Fahrzeit verkehren die Ersatzbusse im genannten Zeitraum ab Bad Dürkheim bis zu 20 Minuten früher. Die Fahrten werden tagsüber anstelle des an Wochenenden auf der RHB üblichen 30-Minuten-Taktes auf einen 20-Minuten-Takt verdichtet.