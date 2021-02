  Sanierung im Bereich Giulini-Brücke beginnt

Ludwigshafen. Autofahrer müssen sich in den nächsten Wochen auf der B 44 zwischen Rheingönheim und Mundenheim auf Behinderungen einstellen. Grund: Die Sanierung im Bereich der Giulini-Brücke beginnt am Donnerstag, 25. Februar, teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) am Mittwoch mit. Die Arbeiten sollen je nach Witterung etwa vier Wochen dauern. Die Absperrvorrichtungen zur Verkehrssicherung werden ab Donnerstag aufgebaut. Am Montag beginnen die eigentlichen Arbeiten an den Mittelstreifenüberfahrten. Danach wird die Fahrbahn in Richtung Innenstadt erneuert. Dem Verkehr steht jeweils eine Fahrspur in jede Richtung zur Verfügung.

Im Herbst hatte der LBM die beiden ersten Bauabschnitte vorgenommen. Die 1969 errichtete Brücke am Giulini-Knoten musste baulich verstärkt werden. Berechnungen des 240 Meter langen Bauwerks hatten ergeben, dass zusätzliche Stützen für die heutige Verkehrsbelastung notwendig sind. Die Sanierung kostet insgesamt 2,2 Millionen Euro.

Der letzte Bauabschnitt, so der LBM auf Nachfrage, ist von Ende März bis Ende April vorgesehen. Dabei wird die Fahrbahn in Richtung Speyer gesperrt. Auch dann wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.