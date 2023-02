Sanierung der A 650: Vollsperrung zwischen Ludwigshafen und Maxdorf

Ludwigshafen. Die Sanierung auf der A 650 zwischen dem Kreuz Ludwigshafen und der Anschlussstelle Maxdorf steht vor dem Abschluss. Wie die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest am Dienstag mitteilte, kommt es in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag zwischen 20 bis 5 Uhr zu einer Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen. Der Grund sei der Rückbau der Verkehrssicherung. Ab Freitagmorgen soll dann der Verkehr auf der Strecke wieder uneingeschränkt fließen können.

Die Vollsperrungen seien angesichts der geringen Fahrbahnbreite auf dem Streckenabschnitt der A 650 notwendig, um die Arbeits- und Verkehrssicherheit nicht zu beeinträchtigen, hieß es. Die Umleitungen erfolgen über die U88 (Richtung Bad Dürkheim) beziehungsweise die U77 (Richtung Ludwigshafen) und sind ausgeschildert. Auf der A 650 bei Maxdorf wurden nicht nur beide Fahrbahnen saniert und die Schutzplanken ausgetauscht, auch die Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle Maxdorf wurden erneuert.