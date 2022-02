Ludwigshafen. Der Polizei wurden von einem Zeugen Dienstagnacht, gegen 01.10 Uhr, mehrere umgeklappte und beschädigte Außenspiegel an Autos in der Ludwigstraße gemeldet. Dies teilte die Polizei mit. Im Rahmen der anschließenden Streifenfahrt konnten im kompletten Bereich der Bismarckstraße, Ludwigstraße, Ludwigsplatz und Berliner Platz Beschädigungen, umgeworfene Gegenstände und Verwüstungen festgestellt werden. Am Bahnhof Mitte wurden die Polizeibeamten von einem weiteren Zeugen angesprochen, der ihnen mitteilte, dass vier Jugendliche und Heranwaschende im Bereich des Durchgangs vom Berliner Platz zur Walzmühle randaliert hätten und sich nun auf den Bahnsteigen des Bahnhofs Mitte befinden würden. Als die Täter im Alter von 13, 15, 18 und 21 Jahren die Polizeibeamten sahen, flüchteten sie, konnten aber kurze Zeit später aufgefunden und festgenommen werden. Zudem wurde ein 64-Jähriger festgestellt, der angab, von mehreren Personen geschlagen worden zu sein. Er war verletzt und wurde medizinisch versorgt. Es stellte sich heraus, dass es die bekannten Täter waren. Sie wurden mit zur Dienststelle genommen. Freiwillig durchgeführter Atemalkoholtests ergaben, dass die Jugendlichen und Heranwachsenden alkoholisiert waren. Sie haben die Nacht im Gewahrsam verbracht und müssen sich nun wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung verantworten.

