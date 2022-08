Rundgänge durch die Ludwigshafener Stadtviertel - Ortsvorsteher informieren

Ludwigshafen. Bei der Veranstaltungsreihe „Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher zeigen ihren Stadtteil“ geht es am Freitag, 5. August, durch Maudach. Einen Monat später folgt ein Rundgang am 9. September durch das Schlachthof-Viertel. Die beiden Führungen werden vom Marketing-Verein Ludwigshafen angeboten. Treffpunkt für die Führung am Freitag ist um 16 Uhr am Maudacher Schloss. Dort erwartet Ortsvorsteherin Rita Augustin-Funck die Teilnehmer und stellt die Jubiläumsausstellung des Schlosses vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im September führt Ortsvorsteher Osman Gürsoy durch das Schlachthof-Viertel – der kleineste Stadtteil Ludwigshafens. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr der Bunker am Rudolf-Hoffmann-Platz. Eine Voranmeldung über die Tourist-Information Ludwigshafen, Berliner Platz 1, ist unter Telefon 0621/51 20 35 oder 0621/51 20 36 sowie per Mail an tourist-info@lukom.com erforderlich. Die Teilnahme an den Führungen kostet fünf Euro pro Person. Alle Termine der Reihe gibt es online unter www.ludwigshafen.de

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Heimat Rundgänge durch die Stadtviertel Mehr erfahren Freizeit Fackelführung für Kinder Mehr erfahren