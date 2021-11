Rundfahrt über Gelände der BASF

Ludwigshafen. Werksrundfahrten am „Erlebnis-Samstag“ der BASF finden am 13. November zum letzten Mal in diesem Jahr statt. Das Thema der Touren lautet „Innovationen bei BASF – gestern wie heute“, teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Teilnehmende erfahren auf der einstündigen Werksbegehung, wie der Chemiekonzern in der Vergangenheit Produkte hergestellt hat und heute Lösungen für die Probleme und Herausforderungen der Zukunft entwickelt. Für Kinder gibt es eine besondere Tour, die in einer zweiten Stunde unter dem Motto „Clever Foodies“ darüber aufklärt, wieso Obst und Gemüse gesund und bunt sind. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren können während des Workshops die Inhaltsstoffe von Lebensmitteln und Getränken erforschen. Die Werksrundfahrt ist familiengerecht auf Kinder angepasst.

Das BASF-Gelände können Interessierte am Samstag entdecken. © B. Zinke

Die Ausstellungsfläche bleibt für Besuchende geschlossen und auch Kurzführungen sowie Weinkeller-Touren finden an diesem „Erlebnis-Samstag“ nicht statt. Da an den Rundfahren maximal 14 Personen teilnehmen können, ist eine Anmeldung online unter www.basf.de/visitorcenter/erlebnis-samstag erforderlich. Die Rundfahrten starten halbstündlich von 9 bis 15.30 Uhr – die Workshops halbstündlich von 9.15 bis 15.45 Uhr.

Für beide Veranstaltungen gilt die 3G-Regel. Des Weiteren werden die Kontaktdaten aller Teilnehmenden über die Luca-App erfasst. Ein medizinischer Mund-Nase-Schutz muss während der gesamten Werksrundfahrt getragen werden. Es gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln.

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.basf.de/visitorcenter oder telefonisch unter 0621/60 71 640 jpp

