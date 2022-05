Ludwigshafen. Als 1922 bei der BASF am Standort Ludwigshafen erstmals Wasserproben gezogen und analysiert wurden, war das die Geburtsstunde der unternehmenseigenen Umweltüberwachung. 50 Jahre später bündelte BASF in der Umweltzentrale alle Aktivitäten zur Sicherung der Luft- und Wasserqualität an einem Ort. Dort laufen bis heute die wichtigsten Messwerte von Luft, Wasser und Lärm zusammen, die im und außerhalb des Werks durch 60 Umwelt-Messstationen ermittelt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Ansprechpartner für Mitarbeitende und Nachbarn nimmt das Team der Umweltzentrale unter der Telefonnummer 0621/60 40 40 rund um die Uhr Hinweise und Anfragen zu Umweltbeeinträchtigungen in der Luft oder im Wasser entgegen und geht jedem Hinweis nach, um die Ursache schnell zu finden und zu beseitigen.

Die blauen Umweltmesswagen ermitteln Luft- und Wasserqualität. © BASF

„Wir nehmen unsere Verantwortung für Mensch und Umwelt sehr ernst und arbeiten eng mit unseren Nachbarn und Behörden zusammen. Unser Team ist rund um die Uhr im Einsatz“, sagt Thomas Danner, Leiter der Umweltüberwachung. Dafür ist der blaue Umweltmesswagen unterwegs. Mit den mobilen Laboren überwacht das Team der Umweltzentrale die Qualität der Luft, nimmt Wasserproben und misst Lärmemissionen – und das nicht nur im Werk und im Ludwigshafener Stadtgebiet, sondern auch in Mannheim und Frankenthal.

Einblicke in die Arbeit

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wie das Team der Umweltzentrale arbeitet und wie sich die Arbeit der Umweltüberwachung in den vergangenen 100 Jahren verändert hat, zeigt der neue Film von BASF inside, der im Internet zu sehen ist. red

Info: Film unter www.basf.de/basfinside