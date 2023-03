Rund 100 Mittagessen am Tag

Das Winterhilfe-Mittagessen im Prälat-Walzer-Haus in Ludwigshafen ist nach acht Wochen beendet. Seit dem 6. Februar hatten die Organisatoren der Pfarrei Hll. Petrus und Paulus, die Malteser und das Caritas-Zentrum Bedürftige immer montags zum kostenlosen Essen eingeladen. Im Schnitt nahmen etwa 100 Gäste pro Tag das Angebot wahr, teilte das Katholische Stadtdekanat Ludwigshafen mit. „Wir waren sehr gespannt, wie viele und welche Menschen zu uns kommen“, sagt Roswitha Göbel, Vorsitzende des Gemeindeausschusses von St. Sebastian. Nach 40 Gästen bei der Premiere habe sich das Angebot daraufhin schnell herumgesprochen. So seien in den letzten Wochen mehr als 100 Portionen täglich an Bedürftige ausgegeben worden.

Ehrenamtliche machen es möglich

Mehr als 20 Ehrenamtliche versorgten die Gäste nicht nur mit Essen, sondern setzten sich auch zu ihnen an die Tische, plauderten mit ihnen und hatten ein offenes Ohr. „Ohne die Ehrenamtlichen könnten wir den Mittagstisch nicht stemmen“, betont Simone Hartner, Gemeindereferentin der Pfarrei Hll. Petrus und Paulus und Initiatorin des Winterhilfe-Mittagessens. „Als die Winterhilfe des Bistums im Dezember 2022 bekannt gegeben wurde, habe ich sofort überlegt, was wir machen können“, erinnert Hartner sich und nennt ihre Beweggründe: „Wir sollten etwas für die Menschen tun und uns positiv als Kirche zeigen.“

Der Winterhilfe-Mittagstisch wurde mit Mitteln der Winterhilfe der Diözese Speyer finanziert, die 1,5 Millionen Euro für soziale Projekte bereitgestellt hat. Jetzt hoffen die Initiatorinnen und Initiatoren, dass sie das Angebot im kommenden November fortsetzen können. red/kpl