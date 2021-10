Ruhezonen und Trampoline

Ludwigshafen. Mehrere Projekte zur Stadtentwicklung werden bis 2023 in Oppau und Edigheim verwirklicht. Grundlage ist das Programm „Stadtdörfer“ des rheinland-pfälzischen Innenministeriums, das für die beiden nördlichen Stadtteile rund 950 000 Euro an Fördergeldern zur Verfügung stellt. Erste Ideen für eine Weiterentwicklung waren im Rahmen eines Workshops im September 2020 erarbeitet worden. Zuvor hatten sich mehrere Hundert Bürger an einer „Zukunftsthemenbefragung“ beteiligt, bei der sich die Entwicklung des Verkehrs- und Wegesystems sowie der Grün- und Freiräume als wichtigste Themen herauskristallisierten. Vor dem Ortsbeirat wurden nun die daraus abgeleiteten Projekte vorgestellt.

Auslauffläche für Hunde

Der Oppauer Park wird mit einer Ruhezone und einem erweiterten Sportangebot aufgewertet. Neben einem Rasenplatz für die Fußballer soll ein Basketballfeld entstehen, die Boule-Fläche wird erneuert. Dazu wird eine Calesthenics-Anlage geschaffen, die Übungen mit dem Eigengewicht ermöglicht. Einen solchen Parcours soll es auch in Edigheim hinter dem TVE geben, hinzu kommen Bewegungsgeräte für Senioren. Ausgebaut wird auch der Spielplatz an der Anglerstraße. Kleinkinder können neue Sandkästen nutzen, Menschen mit Behinderung inklusive Geräte. Im Boden werden Trampoline verankert.

Auch hinsichtlich der Verkehrssicherheit sind Verbesserungen geplant: Die als unübersichtlich wahrgenommene Straßenführung im Edigheimer Kreuzungsbereich Wolfsgrubenweg/Uhlandstraße/Im Zinkig soll professioneller gestaltet werden. In Oppau wird der Zebrastreifen gegenüber dem Altenwohnheim entschärft – entweder durch die Errichtung einer Mittelinsel oder durch eine Straßenverengung. Auch für Hundebesitzer bringt das „Stadtdörfer“-Programm einen Zugewinn: Am Gehlenweiher entsteht eine Auslauffläche für die Vierbeiner. Das Gelände wird eingezäunt und mit Abfallkörben bestückt. Alle vorgesehenen Maßnahmen werden am Montag im Stadtrat präsentiert.

Neuerungen könnten sich auch für die Pfingstweide ergeben. Die Stadt Ludwigshafen hat sich für das Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Bundes beworben und das Einkaufszentrum in der Siedlung in den Blick genommen. Dieses soll attraktiver werden und wieder mehr Menschen zum Shoppen animieren. Ein entsprechendes Konzept wird im Falle eines Zuschlags ausgearbeitet.

Bei der Vorstellung der Friedhofsentwicklungsplanung durch Gabriele Bindert, Bereichsleiterin Grünflächen und Friedhöfe, zeigte sich Handlungsbedarf in Edigheim. Weil eine mögliche Erweiterungsfläche für die zu klein gewordene Begräbnisstätte nicht direkt angrenzt, kommt zwecks Zusammenführung ein Flächentausch in Betracht.

Ortsvorsteher Frank Meier (SPD) wies darüber hinaus auf die große Nachfrage nach weniger pflegeintensiven Bestattungsformen in Edigheim hin, wo bisher nur Urnen- und Erdbestattungen erfolgen. Der Ortsbeirat sprach sich für die Einrichtung eines Memoriamgartens und die Ermöglichung von Baumbestattungen aus.