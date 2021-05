Rückschlag bei Inzidenz

Ludwigshafen. Während in Rheinland-Pfalz die Corona-Inzidenzwerte allmählich sinken, hat Ludwigshafen am Dienstag einen Rückschlag hinnehmen müssen. Nach den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) stieg die Inzidenz auf 177,6 und liegt damit wieder über der kritischen Marke von 165, die nach der Bundesnotbremse für die Schließung und Öffnung von Schulen und Kitas maßgeblich ist. Im landesweiten Vergleich liegt die Chemiestadt damit inzwischen recht einsam auf dem „Spitzenplatz“. In der linksrheinischen Region folgen Worms (142,4), Landau (128,0) und Speyer (106,8). Im Rhein-Pfalz-Kreis (84,7) und in Frankenthal (55,4) liegen die Werte mittlerweile deutlich unter der 100er-Marke.

70 Neuinfektionen meldete das LUA für Ludwigshafen. Die Gesamtzahl stieg damit auf 9886. Ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurde bekannt – es war der 321. in der Stadt. Die Kurve der akut Infizierten flacht dennoch leicht ab, weil mehr Menschen genesen als sich neu infizieren. jei