Ludwigshafen. Unbekannte haben am Mittwoch zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr einen Rucksack aus einem Sprinter, der in der Kaiser-Wilhelm-Straße geparkt war, entwendet. In der Tasche befand sich ein schwarzer Geldbeutel mit Ausweispapieren und Geldkarten sowie Bargeld, teilte die Polizei mit. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/9632122 bei der Polizei Ludwigshafen zu melden.

