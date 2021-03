Ludwigshafen. Eine zivile Polizeistreife hat am Donnerstag beobachtet, wie ein 32-Jähriger mit seinem Auto in der Heinigstraße bei Rot über die Ampel gefahren ist. Als Beamte ihn kontrollierten, händigte er nach Auskunft der Polizei einen kroatischen Führerschein aus, den er nach eigenen Angaben im Urlaub in Kroatien erlangt hatte.

AdUnit urban-intext1

Da der 32-Jährige keinen Wohnsitz in Kroatien besitzt und in Ludwigshafen gemeldet ist, verliert der Führerschein aber seine Gültigkeit. Der Mann muss sich nun wegen das Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem Rotlichtverstoß verantworten.