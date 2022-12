Rote Ampel missachtet - 15-Jähriger Mofafahrer in Ludwigshafen verletzt

Ludwigshafen. Ein 15-jähriger Mofafahrer ist in Ludwigshafen am Dienstagabend über eine rote Ampel gefahren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der junge Fahrer gegen 19 Uhr über die Ampel an der Kreuzung Sternstraße/Mannheimer Straße und kollidierte mit einem fahrberechtigten PKW. Der Jugendliche verletzte sich hierbei, er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Kreuzung war laut Polizei während der Unfallaufnahme circa 30 Minuten gesperrt, teilweise kam zu Beeinträchtigungen des öffentlichen Nahverkehrs.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1