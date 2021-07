Romantik, Erotik – und die Tücken der Ehe

Ludwigshafen. Es ist Samstagabend. Wochenendeinkauf, Hausputz, kleinere Reparaturen, selbst Autowäsche und Rasenmähen sind erledigt. Was bietet sich da also mehr an, als den Abend bei spätsommerlichem Sonnenuntergang und Kerzenschein ausklingen zu lassen? Noch dazu, da der Junior am Abend auf einer Party ist und die gesamte Nachbarschaft vor den Bildschirmen beim Länderspiel mitfiebert.

Klaus Sokoli und Anette Zimmermann spielen in der heiteren Komödie „Candlelight und Liebestöter“ ein Langzeitpaar. © Prinzregententheater

Das denkt sie, doch er ist von ihrer Idee wenig begeistert. „Hase” hat es sich bereits mit Bier und Chips vor dem Fernseher gemütlich gemacht und möchte lieber in Ruhe das Spiel schauen. Aber stattdessen bekommt er immer neue Arbeitsaufträge und sinniert dabei über das Leben und das schwierige Verhältnis zwischen Mann und Frau. Mit der Beziehungskomödie „Candlelight und Liebestöter” von Sabine Misiorny und Tom Müller, wie immer bearbeitet von Bernhard Dropmann, startet das Prinzregententheater nach langer Coronapause wieder durch – als erstes Mundarttheater in der Stadt.

Rollen auf den Leib geschneidert

Mit viel Gespür für Situationskomik schlüpfen Anette Zimmermann und Klaus Sokoli dabei in Rollen, die ihnen auf den Leib geschrieben scheinen. So manche Langzeitpaare dürften sich in ihnen wiedererkennen. Dabei dreht sich die Geschichte eigentlich nur um den feinen Unterschied zwischen Romantik und Erotik. Für herzhafte Lacher sorgen die Missverständnisse und peinlichen Momente, die daraus entstehen.

Während sie den Staubwedel schwingt und er die Terrasse fegt und Gartenmöbel aufbaut, werden mit den Zuschauern sehr intime Erinnerungen geteilt: Einmal, auf dem Bärenfell, da platzten die Schwiegereltern herein, ein anderes Mal der Bub mit der ganzen Klasse. Hinzu kommt eine Zeitschrift, in der steht, dass sich 66 Prozent der Frauen mehr Abwechslung beim Liebesspiel wünschen. Und auf der Wäscheleine hängen neckische Dessous, die aber eigentlich den Nachbarn gehören.

Verführerischer Striptanz

Als sie sich dann wünscht, dass er „in etwas Nettes schlüpft”, kommt es, wie es kommen muss: „Hase” greift nicht wie vorgesehen zur feinen Abendgarderobe, dafür gibt er bei einem verführerischen Striptease alles. Sie schreit, aber nicht vor Erregung – und die Zuschauer haben Tränen in den Augen vor lauter Lachen. „Das muss man sich erst einmal trauen”, meinte Hans-Joachim Schnepf nach der pointenreichen Premiere. Er habe schon viel gesehen im Prinzregententheater. „Candlelight und Liebestöter” sei aber etwas Besonderes, auch dank der schauspielerischen Leistungen der beiden Darsteller.