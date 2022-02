Rollerfahrer ohne Führerschein in Ludwigshafen gefasst

Ludwigshafen. Ein Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis ist in Ludwigshafen am Dienstagmittag von der Polizei gefasst worden. Wie diese berichtet, ist der 51-Jährige vor dem Streifenwagen über zwei rote Ampeln geflüchtet. Erst als der Rollerfahrer beim Abbiegen in einen Feldweg gestürzt sei, konnten die Beamten ihn einer Verkehrskontrolle unterziehen. Es habe sich heraus gestellt, dass der 51-Jährige keinen Führerschein besitzt und der Roller illegal im Hinblick auf die Höchstgeschwindigkeit verändert wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen den 51-Jährigen wird wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verdachtes eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Ihm drohe eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe.