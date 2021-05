Rollerfahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Ludwigshafen. Ein Rollerfahrer hat sich am Sonntagabend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Nach Angaben der Beamten sollte der 16-Jährige gegen 19.45 Uhr in Ludwigshafen am Gemeindehaus in Pfingstweide kontrolliert werden, da er ohne Kennzeichen gefahren war. Als er die Ordnungshüter sah, flüchtete er auf seinem Roller. Daraufhin nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Im Brüsseler Ring sollte der Jugendliche, der außerdem auch keinen Helm trug, erneut angehalten werden. Dazu stellten die Beamten den Streifenwagen auf der Fahrbahn quer. Der 16-Jährige fuhr durch eine Lücke und setzte somit seine Fahrt fort.

AdUnit urban-intext1

Die Verfolgungsfahrt, bei der der Rollerfahrer laut Polizeimeldung zwischen 70 und 90 Kilometer pro Stunde gefahren sein dürfte, endete schließlich in der Ludwigshafener Straße in Frankenthal. Hier konnte der Rollerfahrer eingeholt und festgenommen werden. Er wird sich nun unter anderem wegen des Fahrens ohne Schutzhelm, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und verbotenen Fahrzeugrennens verantworten müssen.

Die Polizei sucht nun Personen, die durch das Fahrverhalten des Jugendlichen gefährdet wurden oder selbiges beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/9632222 melden.