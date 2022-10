Rollerfahrer flüchtet nach Unfall in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Die Polizei fahndet nach einem Rollerfahrer, der am Donnerstag einen Unfall in Ludwigshafen verursacht hat. Um 17.45 Uhr fuhr er in der Berliner Straße einem grauen Ford Kuga auf, teilt die Polizei mit. Der Schaden liegt bei etwa 500 Euro. Der Rollerfahrer habe sein Kennzeichen nach oben geklappt und sei in Richtung Jägerstraße geflüchtet. Er soll eine schwarze Jacke und einen dunklen Helm getragen haben. Hinweise zu dem Unfall können unter der Rufnummer 0621/9632122 abgegeben werden.

